Il ritiro in Sila è quasi finito, ma di certo non è finito il mercato. La Vigor Lamezia sta svolgendo la preparazione estiva sulle alture silane, agli ordini del tecnico Foglia Manzillo, in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che vedrà il club biancoverde con l'etichetta di neopromosso. Come detto, però, l'organico è praticamente completo frutto anche dell'incessante lavoro del direttore sportivo, Giovanni Caterino, sul mercato.

Vigor Lamezia, colpo da Serie B

Proprio nella mattinata odierna, dunque, il club vigorino ha annunciato un altro volto nuovo che andrà a rinforzare l'organico. E stavolta è un colpo importante: si tratta di Carlos Embalo. Colpaccio da Serie B dunque dal momento che l'attaccante, nato a Bissau e classe 1994, inizia la sua carriera in Portogallo nelle giovanili del Chaves. Arriva in Italia nel 2013, dal momento che è il Palermo ad accorgersi di lui. In seguito tanta Serie B vestendo maglie importanti come Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Il trentunenne si distingue per la sua rapidità e fa dell'estro e dell'imprevedibilità le sue armi vincenti. Inoltre Embalo può ricoprire sia il ruolo di esterno offensivo e sia quello di supporto della prima punta. Insomma, la Vigor Lamezia si porta a casa un giocatore di spessore superiore. La truppa biancoverde rimarrà in Sila fino al prossimo 18 agosto, poi tornerà ad allenarsi all'ombra dello stadio D'Ippolito.