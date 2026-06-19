In casa Vigor Lamezia sono giorni frenetici, soprattutto per quel che riguarda il riassestamento societario. Prima del 10 luglio (data di scadenza per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie D) la dirigenza deve infatti ricostruire l'organigramma, senza dimenticare le varie burocrazie da presentare. Dopo la nebbia dei giorni scorsi, l'orizzonte sembra essere tornato più roseo dal momento che in sella alla presidenza sembrerebbe essere tornato Salvatore Rettura.

Idea Ramondino?

Nel frattempo, però, si continua a lavorare su più fronti e di conseguenza anche sul ricostruire le basi su cui idealizzare la prossima rosa: tradotto, servono direttore sportivo e allenatore. Partendo da quest'ultimo, almeno attualmente non ci sarebbero segnali di rinnovo tra il club vigorino e mister Renato Mancini, con quest'ultimo comunque reduce dalla buona parentesi e dalla conquista della salvezza nonostante fosse subentrato a campionato in corso.

Per l'allenatore si è ancora in "alto mare" e non c'è un nome preciso. Si parla però di un ex che ha già indossato questi colori. Per il direttore sportivo la situazione è leggermente diversa ma comunque sia ugualmente fragile. Qui infatti un nome ci sarebbe e farebbe capo a Francesco Ramondino. Sarebbe questo infatti il profilo emerso nelle sedi del D'Ippolito e su cui, sembrerebbe, la dirigenza starebbe valutando quantomeno l'idea. Certo, nessuna trattativa avviata o a buon punto ma solo ipotesi. A oggi solo un piccolo pensierino, da parte della compagine vigorina, per l'ex direttore sportivo della Vibonese che, nell'ultima stagione, si è mantenuto sulla "piazza" visionando campionati di Primavera, Lega Pro e Serie D.