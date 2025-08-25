La stagione della Vigor Lamezia si apre con uno scintillante sorriso e tanti spunti importanti. Il club vigorino, infatti, strapazza il Messina nel turno preliminare di Coppa Italia (quella riservata alla Serie D) e adesso affronterà il Sambiase per il primo e infuocato derby stagionale. A parte questo non si ferma il mercato biancoverde, con la dirigenza che annuncia un altro colpo in entrata.

Vigor Lamezia, altro colpo in entrata

Si consolida dunque la sinergia tra mister Foglia Manzillo e il direttore sportivo Caterino, anche e soprattutto per quel che riguarda la costruzione dell'organico che presenta un perfetto mix di esperienza e gioventù. Altro colpo in entrata, come accennato, e che porta il nome di Mario Coppola. Centrocampista trentacinquenne di grande qualità tecnica e visione di gioco, Coppola porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in una lunga carriera tra i professionisti con maglie prestigiose come Pro Patria, Arezzo e Portogruaro, senza dimenticare Gelbison, Potenza e Vis Pesaro. Altro colpo di spessore per affrontare l'ormai imminente campionato di Serie D (girone I), e soprattutto un profilo che conosce bene questi campionati.