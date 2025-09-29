Gli occhi della quinta giornata del campionato di Serie D (girone I) erano tutti puntati sul derby lametino tra Vigor Lamezia e Sambiase. Un imponente colpo d'occhio allo stadio D'Ippolito con circa 3500 spettatori accorsi per assistere alla sentita stracittadina. Al termine dei novanta minuti, però, il punteggio è di 0-0 e posta in palio divisa. Nonostante il pareggio a reti bianche, alquanto ritmata la sfida con diverse occasioni create da ambo le parti.

Parla Foglia Manzillo

Nella conferenza stampa post partita, ecco l'analisi del tecnico della Vigor Lamezia, Antonio Foglia Manzillo: «Diciamo che era una partita diversa rispetto al derby di un mese fa e, stavolta, la mia squadra ha tenuto testa per tutti i novanta minuti, nel complesso però penso che alla fine il pari sia giusto considerando che era la terza partita in sette giorni e faceva ancora molto caldo. In ogni caso, entrambe le squadre hanno onorato il derby».

Una Vigor Lamezia arrivata concentrata e determinata, e per questo lo stesso tecnico biancoverde ha dovuto gestire le emozioni dei suoi: «Prima della partita i ragazzi erano forse troppo carichi e per questo ho dovuto un po' scaricarli, perché la troppa adrenalina poteva portare a ciò che abbiamo visto nel primo tempo, ovvero a passaggi semplici sbagliati. Nella ripresa ci siamo calmati e abbiamo creato anche qualcosina in più». E ancora: «Noi dovevamo migliorare quanto visto un mese fa e credo che lo abbiamo fatto nettamente. Al momento il bilancio è di una partita persa e una pareggiata e magari al ritorno, quando saremo più squadra, potremo anche provare a vincerla».