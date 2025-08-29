Si tratta di due esterni: D'Anna è un classe 2005 ex di Gladiator e Ischia. Rossi ha vestito la maglia della Scafatese

Sale la febbrile attesa per il primo e caldissimo derby stagionale tra il Sambiase e la Vigor Lamezia. Il club vigoroso, infatti, dopo la cinquina rifilata al Messina in Coppa Italia (riservata alla Serie D) nel turno preliminare, per proseguire nella competizione deve battere i cugini lametini. Parallelamente, però, il direttore sportivo Giovanni Caterino non si ferma sul mercato e regala a mister Foglia Manzillo altre due giovani e promettenti pedine.

Due Under in rosa

La Vigor Lamezia batte dunque altri due colpi, rinforzando ulteriormente il reparto di centrocampo. Nello specifico, a essere rinforzato è il pacchetto Under con gli arrivi di Francesco Pio D'Anna (classe 2005) e Federico Rossi (classe 2007).

Si tratta innanzitutto di due esterni. D'Anna, proveniente dall'Avellino, ha già affrontato il massimo campionato dilettantistico con le maglie di Gladiator e Ischia. Rossi, invece, è cresciuto calcisticamente nella Blu Devils Napoli, e riempie il suo bagaglio di esperienza tra i suoi pari età nelle fila del Benevento. Nella scorsa stagione ha vissuto un campionato di vertice nel girone I di Serie D con la maglia della Scafatese. Entrambi saranno certamente pedine interessanti nello scacchiere del tecnico campano e per il prosieguo della stagione biancoverde.