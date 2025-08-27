Altro colpo in casa Vigor Lamezia. Il club biancoverde, neopromosso al prossimo campionato di Serie D, sta ultimando la propria rosa da consegnare in mano a mister Foglia Manzillo che, peraltro, ha già fatto il suo esordio stagionale strapazzando il Messina per 5-0 nel turno preliminare di Coppa Italia.

Vigor, ecco il giovane Simonetta

Nonostante ciò, però, come accennato il mercato non si ferma e la dirigenza, con l'operato del direttore sportivo Giovanni Caterino, sta cercando di limare gli ultimi tasselli. A tal proposito ecco un nuovo ingaggio: dalla Reggina arriva a rafforzare il reparto nevralgico il centrocampista, classe 2006, Pietro Simonetta. Il diciannovenne è cresciuto nel settore giovanile amaranto, dove è stato anche capitano della formazione Under 17 per la sua grinta e la sua qualità. Lo scorso anno ha acquisito ulteriore esperienza nel massimo campionato dilettantistico con la maglia del Ghiviborgo, nel girone E. Insomma, sicuramente un jolly in mediana, anche se predilige occupare la posizione davanti alla difesa. Domenica il derby in coppa contro il Sambiase, e lì potrebbe anche avvenire la sua prima convocazione.