Non solo il campionato dei grandi, ma anche quello dei giovani che si affacceranno un giorno ai campi principali della regione e anche oltre. Tra le squadre che curano nel più piccolo dettaglio anche il proprio settore giovanile, avendo capito l'importanza di esso, rientra anche la Vigor Lamezia attualmente impegnata nel girone I di Serie D. La formazione biancoverde, infatti, ha scelto mister Giuseppe Neri come allenatore dell'Under 19 Nazionale.

Nuova sfida

L'allenatore siciliano riprende dunque la sua carriera in panchina dopo le esperienza con Città di Lamezia Terme, Sambiase, Real Mortilla e San Mango ottenendo, con queste ultime due, altrettante promozioni.

Ecco le parole del tecnico per questa nuova avventura: «Questa chiamata per me ha un significato doppio, intanto tornare a lavorare con i giovani mi riporta a una decina di anni addietro. Osservare la crescita tecnica e non solo dei ragazzi che alleni è un grande orgoglio. E poi finalmente indosso una maglia importante del territorio che mancava. Una piazza importante che ho sempre ammirato e desiderato».

E ancora: «Ricopro un ruolo importante e fondamentale per la costruzione di un settore che sarà fucina della prima squadra. Partiremo da zero appunto perché ci immedesimiamo in un torneo nuovo per la società e ci confronteremo con squadre di altre regioni».

Assetto solido

La base è solida, dal momento che è stato fatto un buon lavoro dal responsabile Fiorillo, attraverso degli stage e anche per la conoscenza con squadre della regione.

Infatti in rosa abbiamo giocatori che provengono da altre province proprio perché si vuole cercare si alzare l'asticella rispetto ai campionati dilettantistici provinciali fatti negli anni scorsi. Non mancherà da parte mia e del mio staff la voglia, la passione e la fame che sono certo ci faranno fare buone cose anche perché si sta formando un buon gruppo, con ragazzi pronti al sacrificio che ci seguono con passione e professionalità».

Campionato iniziato

Intanto il campionato è già iniziato e dopo aver riposato nella prima giornata, i ragazzi di mister Peppe Neri si sono imposti con un rotondo 4-2 nella difficile trasferta di Manfredonia con le reti siglate dai giovani Talarico, Nitti, Gaudio e Mastroianni. Nella mattinata di oggi invece, in occasione della terza giornata, i baby vigorini hanno bagnato il proprio esordio casalingo con una vittoria ai danni dei pari età del Barletta. Allo stadio Riga di Sant'Eufemia, infatti, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 2-1.