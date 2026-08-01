Tra conferme d'autore e innesti di spessore, il ds Ramondino e mister Vargas blindano centrocampo, attacco e porta per la Serie D. Arriva l'italo-argentino Cantoro

Prende sempre più una fisionomia chiara e ambiziosa la nuova Vigor Lamezia che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie D (Girone I). Un organico sapientemente rimodellato dal lavoro del nuovo direttore sportivo, Francesco Ramondino, e dal tecnico Jorge Vargas, con l'obiettivo chiaro di mantenere altissima la competitività della piazza biancoverde.

Nelle ultime ore la società ha ufficializzato un vero e proprio triplo colpo di mercato, blindando reparti chiave tra un'importante riconferma e due volti nuovi di assoluto valore: Pietro Simonetta, Tiago Cantoro e Fabio Marano.

Centrocampo: certezza Simonetta

La prima importante notizia riguarda la conferma di Pietro Simonetta, già protagonista di un’eccellente stagione nel cuore della mediana biancoverde. Nonostante la giovanissima età, il centrocampista ha già ampiamente dimostrato Intelligenza tattica, grande personalità e affidabilità.

Il botto è sudamericano, ecco Tiago Cantoro

Il colpo ad effetto arriva però nel reparto offensivo. La Vigor Lamezia si assicura le prestazioni di Tiago Cantoro, attaccante italo-argentino naturalizzato peruviano, classe 2001.

Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Vélez Sarsfield e Universitario de Deportes, il venticinquenne vanta già un bagaglio d'esperienza di prim'ordine: oltre 50 presenze tra i professionisti nella massima serie peruviana (con Cusco e Cajamarca) e la prestigiosa convocazione con la Nazionale Under 23 del Perù.

Punta centrale forte fisicamente e dotata di un'ottima tecnica individuale. Cantoro sa proteggere palla, attaccare la profondità e farsi valere in area di rigore. Un profilo completo che unisce l'intensità europea al fiuto del gol e alla qualità tipicamente sudamericana.

Porta: blindato l'Under Marano

A completare il trittico di acquisti è l'ingaggio di Fabio Marano, portiere classe 2007. Cresciuto nel vivaio della Morrone, nelle ultime due stagioni ha difeso la porta della Vibonese, imponendosi nell'ultimo campionato con numeri da stakanovista: 23 presenze da titolare e ben 8 clean sheet.

Portiere moderno, reattivo e dal grande senso della posizione, Marano garantisce sicurezza immediata tra i pali e si candida a essere uno dei profili fuoriquota più interessanti dell'intero panorama calcistico regionale.