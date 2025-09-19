A pochi giorni dalla festa neroarancio sul palco di Scirubetta sul lungomare Falcomatà, il general manager della Redel Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Fortunato Vita, racconta le sfide e i progetti che scandiranno una nuova stagione nuova della società e della squadra.

Con la determinazione di chi è consapevole di un imponente impegno profuso per unire alla Viola basket Reggio Calabria ad altre due eccellenze, Redel e Myenergy. Con la cautela di chi ha obiettivi importanti, chiari e da raggiungere senza compiere passi falsi o abbandonarsi a facili annunci. Con una intramontabile passione neroarancio che anima ogni slancio, Fortunato Vita, sale sul truck LaC, ospite della versione speciale di A tu per tu del Reggino.it.

«Ci stiamo assumendo una grande responsabilità, cercando di riportare i fasti di un tempo. Non è facile perché è cambiato tutto. Completamente diverse sono l’economia del territorio e anche le dinamiche societarie organizzative. Ma siamo forti di una Storia che può tornare ad accendere questo territorio. Non dobbiamo e non possiamo dimenticare che la Viola è stata la prima squadra a portare la Città nella massima serie. Ha dato a questa città tre impianti ancora oggi essenziali, il Botteghelle poi palaBenvenuti, il palaCalafiore e il pianeta Viola poi palaMazzetto», spiega il general manager della Redel Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Fortunato Vita.

Si inizia in trasferta a Brindisi, il prossimo 27 settembre. Ad attendere Manu Fernandez e suoi, guidati da coach Giulio Cadeo, il campionato di serie B interregionale. Competizione impegnativa e tutta da giocare.

«Abbiamo messo insieme la Redel, azienda leader in Calabria della famiglia Barreca di Reggio e title sponsor della Viola, e la Myenergy di caratura nazionale. Un impegno qualificato che non dovrebbe passare inosservato al cospetto del territorio e delle Amministrazioni. Noi ci siamo con la nostra prioritaria attenzione alle persone e alla passione di tanti professionisti e volontari sportivi che costituiscono l'anima di questo progetto e che si dedicano con abnegazione alla squadra», spiega ancora il general manager della Redel Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Fortunato Vita.

