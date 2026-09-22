Domani alle 14 la conferenza stampa a Catanzaro con gli assessori Micheli e Gallo. Le gare che vedranno in scena formazioni femminili sono in programma il 3 e 4 ottobre al palazzetto “Felice Calabrò”

Domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 14, nella sala verde delle Cittadella regionale a Catanzaro, sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa il Torneo internazionale di pallavolo femminile “Simonetta Avalle”, promosso e organizzato dalla Pallavolo Rossano ASD con il sostegno della Regione Calabria, attraverso gli assessorati alle Minoranze linguistiche e Sport.

Un appuntamento sportivo, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre al palazzetto dello sport “Felice Calabrò” di Corigliano-Rossano, di respiro internazionale che porterà in Calabria quattro formazioni di prestigio: Klubi Sportiv Tirana, tra le società più titolate della pallavolo albanese, Kvf Pristina 75, protagonista del massimo campionato del Kosovo, Lory Volley Pizzo e Pallavolo Rossano, società organizzatrice recentemente approdata al campionato nazionale di Serie B2.

All’Incontro con la stampa interverranno l’assessore regionale allo sport Eulalia Micheli, e l’assessore alle Minoranze linguistiche, Gianluca Gallo.

Parteciperanno: Antonio Gerardo Russo, presidente Pallavolo Rossano ASD; Carmelo Sestito, presidente regionale FIPAV Calabria; Giuseppe Manfredi, presidente nazionale FIPAV; Anna Madeo, Console onorario della Repubblica d’Albania in Calabria.

Nel corso dell’incontro saranno presentati il programma e le iniziative che accompagneranno la prima edizione del torneo.

Il torneo nasce con l’ambizione di andare oltre la dimensione agonistica, facendo dello sport uno strumento di incontro, dialogo e promozione del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle comunità arbëreshë di Calabria e ai profondi legami storici e culturali che uniscono la regione all’Albania, attraverso momenti di conoscenza e scambio che accompagneranno le giornate di gara.