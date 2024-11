Le catanzaresi di coach Travaglini saranno di scena a Bari per un allenamento congiunto con Caserta ed i padroni di casa del Turi

SOVERATO (CZ) - Proseguono nel migliore dei modi gli allenamenti del Volley Soverato. Agli ordini di coach Travaglini, le cavallucce marine cercano l’intesa migliore in vista della nuova avventura in serie A2 femminile. Domenica prossima, il Volley Soverato sosterrà un altro allenamento congiunto, questa volta a Turi (BA), presso il palazzetto dello sport di via Cisterna, contro la Volalto Caserta, compagine neopromossa in serie A2. L'incontro rientra nella manifestazione "Acqua Amata Volley Cup" con il seguente programma: ore 17 incontro Volley Soverato – Volalto Caserta; ore 18.30 presentazione squadra Acqua Amata Turi serie B2 e formazioni giovanili. L'appuntamento con la storia della pallavolo turese è programmato alle ore 17 di domenica 12 ottobre, quando la coppia arbitrale composta dal turese Lorenzo De Pascale e dall'acquavivese Adamo Buonviso (che quest'anno, per la seconda stagione, arbitreranno in serie B1), fischierà la prima battuta di uno degli ultimi test amichevoli delle due formazioni prima dell'avvio del campionato cadetto. (ab)