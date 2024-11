L’ufficializzazione nei giorni scorsi del nuovo tecnico in casa Soverato ha dato il via alla sessione di mercato per la prossima stagione, quella 2017-2018

L’ufficializzazione nei giorni scorsi del nuovo tecnico in casa Soverato ha dato il via alla sessione di mercato per la prossima stagione, quella 2017-2018

Tra partenze e riconferme. La società è infatti a lavoro per rinforzare tutti i settori. Si parte dalle conferme e dalle eventuali partenze. Tra i principali nomi, pronti ad indossare ancora al casacca biancorossa, la centrale Serena Bertone e il libero Giorgia Caforio. Ma patron Matozzo punta anche a bloccare la centrale Travaglini, capitano della squadra calabrese.

Nomi importanti invece già al vaglio per sostituire Costanza Manfredini, posto quattro forte. Al palleggio invece, possibili arrivi dalla massima serie. Ma nella città in riva allo Ionio, non si escludono possibili ritorni. Melissa Donà che potrebbe, dunque, fare ritorno in Calabria. Ma per saperne di più bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Il Soverato quindi tiene alta la guardia e si prepara al meglio per affrontare la prossima stagione, l’ottava consecutiva in A2, consapevole che dovrà vedersela contro squadre che lotteranno per la vetta.

Qui Palmi. Tutto tace invece a Palmi. La società reggina pare non abbia ancora messo in moto la macchina per la prossima stagione.





Maria Chiara Sigillò