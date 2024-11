Il club del presidente Matozzo, in un primo momento escluso, sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie A2 femminile. Accolto il ricorso dopo le due bocciature in Lega

Lo spavento è passato. Lo spettro della bocciatura è solo un brutto ricordo. Come lo scorso anno, il ricorso all’esclusione dal torneo di serie A2 femminile presentato dal Volley Soverato ha avuto gli effetti sperati. Il club del patron Matosso è stato ammesso al prossimo torneo targato 2014/2015, nonostante le prime due bocciature da parte di Lega e Giudice di Lega e l’ulteriore rinvio di martedì scorso. Risolti quindi in corsa i problemi legati all’impianto sportivo, dichiarato non a norma in un primo momento dai vertici federali. Una notizia che da il via ufficiale alla nuova stagione, la quinta consecutiva in massima serie femminile, per le cavallucce marine. Tanta la soddisfazione in città e un po’ in tutto il comprensorio con i tifosi che in questi giorni hanno manifestato grande vicinanza alla società del presidente Matozzo il quale, dal canto suo, ha sempre manifestato ottimismo e fiducia per l’esito del ricorso. Nell’ultima stagione la bocciatura iniziale portò bene alla formazione jonica che chiuse il torneo ai play off promozione e ad un passo dalla finale di coppa Italia.