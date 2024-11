Nel turno infrasettimanale di campionato ioniche battute 3-1 in casa della Delta. La vetta della classifica si allontana e domenica c’è Marignano

Non riesce il bis a Soverato. Ioniche battute a Trento in casa della Delta. Impossibile frenare le locali al SanbàPolis. Prestazione maiuscola delle ragazze di Negro brave a sfruttare al massimo i momenti di buio calabrese.

Decisiva la regia di un'ispiratissima Elisa Moncada che ha mandato in doppia cifra tutte le sue attaccanti non dando alcun punto di riferimento al muro ospite. Nella metà campo calabrese da rimarcare i 21 punti della solita Gray, eccellente in attacco ma in grandissima difficoltà in seconda linea, e i 18 di McMahon, partita forte ma calata parecchio con il passare dei minuti. Vince Trento 3-1 ed è sorpasso della Delta in classifica. Soverato scivola così al quarto a tre lunghezze dalla capolista Cuneo. E domenica al PalaScoppa arriva Marignano.