La New Tech si è imposta con autorità a Palmi. I ragazzi di Aloe hanno conquistato i tre punti senza problemi contro un avversario al momento non certo irresistibile. Per il 2025 l’obiettivo dei gialloblù è di ridurre il gap contro le dirette antagoniste Taurianova e Praia

Dopo lo schiaffo sportivo ricevuto in casa contro l’Area Brutia, la Milani Rende ha dimostrato di saper reagire con decisione. Del resto, nelle tre gare successive alle sconfitte in campionato sono arrivate, probabilmente, le migliori prestazioni del gruppo. In quest’ultimo caso, la trasferta contro la Tigano Palmi è stata incentrata sulla piena consapevolezza del proprio potenziale. Il Rende ha una panchina lunga, qualità ed esperienza negli uomini di punta e anche giovani talenti che potranno crescere nel corso del tempo: il lavoro di Aloe si fa sentire ed è messo in pratica in gare come questa.

La Milani Rende nell’ultimo match di Serie C ha subito impresso il suo ritmo, gestendo ogni set con precisione e sfruttando gli errori degli avversari. L’Omi-Fer Luck, nonostante alcuni buoni spunti, non è mai riuscita a impensierire veramente la New Tech, che ha continuato a mantenere il vantaggio senza troppi problemi: il 3-0 maturato è stato un po’ il sunto, secondo i tifosi, di come dovrebbe essere la marcia della squadra… ma a patto di saper mantenere una maggiore continuità.

L’obiettivo, dopo le feste, è di migliorare decisamente e sfruttare ogni singolo errore di quanti stanno in testa. La capolista Taurianova dista tre punti, Praia è a due lunghezze ma non va nemmeno sottovalutato il Crotone, quarto e sempre più in ascesa: comprendendo, ovviamente, la Milani da una di queste quattro compagini uscirà quella che trionferà alla fine del campionato. Senza playoff in ballo, ogni incontro del 2025 sarà una sorta di spareggio o quasi: Rende dovrà essere consapevole di ciò, limitando al minimo ogni sbaglio.

Non a caso, la prima gara del nuovo anno entrerà subito in quest’ottica. Martedì 7 gennaio alle 20.30 (per smaltire di colpo eventuali eccessi festivi), ci sarà un big match proprio contro i pitagorici al Pala Quattromiglia.