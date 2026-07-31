L’Università della Calabria compie un passo strategico nell’integrazione tra alta formazione e agonismo d’élite, rilevando il titolo sportivo che le consentirà di disputare il Campionato Nazionale di Serie B maschile di pallavolo nella stagione 2026/2027. L’approdo ad un campionato nazionale, reso tecnicamente possibile dall’affiliazione del Cus Unical alla Fipav, si inserisce nel contesto di CUS Unical Sport Hub, progetto promosso da Giuseppe Piero Guido, delegato del Rettore per la Socialità nel Campus, e ideato per rafforzare il programma Dual Career studente-atleta.

L’iniziativa testimonia la forte sinergia tra l’Ateneo guidato dal rettore Gianluigi Greco e il Centro Universitario Sportivo presieduto da Giannantonio Cuomo, che hanno dato concreta attuazione e massimo impulso a questa iniziativa, trasformando lo sport di vertice in una leva di attrattività per il Campus e di valorizzazione del brand universitario.

«C’è davvero grande soddisfazione per questo progetto che punta a diventare un modello di riferimento a livello nazionale, promuovendo lo sport d'élite con squadre composte interamente da studenti universitari — ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco —. Abbiamo voluto partire fin da subito dai massimi livelli affidandoci a un'icona dello sport come Valerio Vermiglio, medaglia d'argento alle Olimpiadi. Un passaggio fondamentale per rafforzare il legame tra formazione, disciplina e valori dello sport».

La presenza nel campionato nazionale rappresenta il fulcro di una vera e propria accademia permanente, concepita per generare valore lungo l’intera filiera della pallavolo: dalla prima squadra ai settori giovanili, fino al sitting volley e al beach volley. L’impianto progettuale punta inoltre a estendere progressivamente questo modello ad altre discipline e percorsi formativi, promuovendo inclusione sociale e sostegno alle discipline paralimpiche. Il progetto coniuga gli obiettivi di crescita agonistica e di impatto sociale dell’Ateneo con le esigenze della Federazione Italiana Pallavolo, creando un ponte con i modelli delle nazionali giovanili. L’Hub valorizzerà inoltre le competenze scientifiche dei dipartimenti universitari negli ambiti della medicina dello sport, della fisioterapia, della preparazione atletica, della nutrizione e della psicologia dello sport.

Il nuovo assetto consente inoltre di superare l’attuale modello di Dual Career, finora rivolto a singoli atleti tesserati con società esterne o impegnati in discipline individuali, attraverso la creazione di squadre interamente universitarie. Gli studenti-atleti della prima squadra di volley ammessi al programma potranno usufruire del tutoraggio accademico, della flessibilità nell’organizzazione del percorso di studi e della fruizione gratuita dei servizi di alloggio e mensa nel Campus. Una misura che rappresenta un investimento diretto per attrarre talenti di alto profilo provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale.

La preparazione prenderà il via a fine agosto con il raduno ufficiale, coordinato dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, già allenatore della Nazionale Under 19, e dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, ex capitano della Nazionale italiana.