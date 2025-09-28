«Mi commuovo per il dispiacere per non avere Daniele qua con noi. È un grande amico, gli voglio tanto bene, so quanto ha sofferto a casa e quanto ci teneva a essere qui con noi a Manila». È un emozionato Simone Giannelli a dedicare in campo a "caldo" la vittoria dei Mondiali allo schiacciatore calabrese Daniele Lavia, infortunato qualche settimana prima dei mondiali.

Una frattura scomposta pluriframmentaria, con associate lesioni tendinee, sia del quarto sia del quinto dito della mano destra lo ha costrtto a subire un intervento chirurgico che lo ha tenuto lontano dalla competizione mondiale. Al momento della premiazione, prima di salire sul podio, il capitano azzurro ha mostrato la maglia numero 15, per poi indossarla prima di alzare il trofeo. A guardare la scena con gli occhi negli studi Rai lo stesso schiacciatore calabrese impegnato nel commento tecnico della finale della Bulgaria.

«Per sfortuna non è stato qui, - ha continuato il miglior palleggiatore del torneo - ma so che è stato sempre attaccato a noi. Me lo sono sempre portato nel cuore, quindi lo ringrazio per esserci stato vicino perché non era facile. Ci ha supportato e sono orgoglioso di vestire la sua maglia. Dani, ti voglio bene, come ti ho già detto tante volte».

Lavia: «Vedere Simone con la mia maglia è stato bello»

«La cosa che mi ha fatto più piacere in questi giorni è stato - ha commentato Lavia - sentire la loro vicinanza. Ci siamo sentiti spesso. Vedere Simone (Giannelli) con la mia maglia è stato bello».