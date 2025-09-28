Katowice 2023 – Manila 2025: Italia ancora campione del mondo! Gli azzurri di Fefè De Giorgi superano la Bulgaria di Gianlorenzo Belgini e conquistano per la seconda volta consecutiva il titolo iridato. Un’impresa quella compiuta dall’Italvolley che chiude la “pratica” bulgara in quattro set (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) che arriva ventuno giorni dopo il successo della femminile di Julio Velasco. Un “double” riuscito solo all’Unione Sovietica nel 1952 e nel 1960.

Un mondiale che a un certo punto sembrava complicarsi dopo la sconfitta nel girone contro il Belgio (2-3) e le “mille” polemiche di chi dava il gruppo di De Giorgi “bollito” e pronto al ritorno a casa. Da lì in poi un percorso quasi “perfetto” perdendo solo un set in finale: la vittoria con l’Argentina (3-0) negli ottavi, la “rivincita” con il sestetto (3-0) dell’allenatore italiano Emanuele Zanini e la spettacolare vittoria contro la Polonia (3-0) ieri in semifinale. Un percorso che ha riportato nuovamente l’Italia sul tetto del Mondo: è il quinto mondiale della storia per il volley maschile azzurro. Il cielo è sempre più blu sopra Manila!

La rosa e lo staff azzurra:

Palleggiatori: Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani

Opposti: Yuri Romanò e Kamil Rychlicki

Liberi: Fabio Balaso e Domenico Pace

Staff tecnico: Ferdinando De Giorgi, Massimo Caponeri (Vice Allenatore), Marco Meoni (Assistente Allenatore), Nicola Giolito (Preparatore Atletico), Ivan Contrario (Scoutman), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Marco Penza (Medico), e Fabio Rossin (Fisioterapista)