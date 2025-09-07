Le azzurre hanno vinto una battaglia infinita contro le turche (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) conquistando un altro alloro dopo l’oro olimpico
L’Italvolley di Julio Velasco conquista il Campionato del Mondo a Bangkok. Le azzurre hanno battuto al quinto set la Turchia di Daniele Santarelli (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8).
Dopo l’oro olimpico conquistato contro gli Stati Uniti ad agosto scorso arriva un altro successo intercontinentale per una squadra che vince da trentasette partite consecutive.