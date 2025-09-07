L’Italvolley di Julio Velasco conquista il Campionato del Mondo a Bangkok. Le azzurre hanno battuto al quinto set la Turchia di Daniele Santarelli (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). 

Dopo l’oro olimpico conquistato contro gli Stati Uniti ad agosto scorso arriva un altro successo intercontinentale per una squadra che vince da trentasette partite consecutive. 