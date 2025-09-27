Spettacolare vittoria del sestetto di Fefè De Giorgi che batte ancora una volta i rivali e domani affronterà per il titolo la Bulgaria

Una prova “perfetta” regala all’Italia la finale ai Mondiali di volley in corso a Manila nelle Filippine. Il sestetto azzurro di Fefè De Giorgi “strapazza” in tre set (25-21, 25-22, 25-23) la Polonia di Nikola Grbic, bissando la finale mondiale della scorsa edizione e approda all’ultimo atto del torneo iridato.

Domani (ore 18.30) affronterà in finale la Bulgaria che nella prima semifinale ha battuto in quattro set la Repubblica Ceca (20-25, 25-23, 25-21, 25-22). Ancora una prova maestosa per Giannelli e compagni che sono ora attesi all’ultimo sforzo per bissare il titolo mondiale conquistato nella scorsa edizione in terra polacca.