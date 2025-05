Terminati gli impegni di campionato, Craticam, Kaulon Mixta, Jonica Siderno e Magna Grecia lotteranno per chiudere in bellezza a Camigliatello Silano

L’occasione è di quelle ghiotte e nessun team vorrà lasciarsela scappare. Concludere l’anno con un ultimo trofeo sicuramente darebbe una marcia in più per i progetti futuri di quattro squadre ambiziose in ambito femminile e piene di ragazze pronte probabilmente per altri palcoscenici.

Lo spettacolo della Final Four di Coppa Calabria andrà in scena nel weekend a Camigliatello Silano, l’impianto ospiterà le due semifinali e poi la gara che decreterà l’assoluta vincitrice del torneo.

Si partirà già da domani con l’impegno alle 17 tra CratiCam e Sporting Magna Grecia. Le ragazze allenate da Massimo De Marco hanno vinto il torneo di Serie D con grandi ambizioni per il futuro, fare una sorta di “doblete” sarebbe davvero il massimo.

La squadra ha l’obiettivo chiaro di vincere la Coppa partendo come favorita, occhio però alla fame delle catanzaresi, che hanno raddoppiato le attenzioni negli ultimi tempi, soprattutto dopo il ritiro della squadra maschile dal campionato di Serie C.

Alle 19 invece confronto importante, nella seconda semifinale tra Kaulon Mixta e Jonica Siderno. Quest’ultima già forte della promozione (è arrivata seconda in D), torna in Calabria dopo le finali di under 16 in cui le giovanissime hanno comunque dimostrato di poter reggere il confronto e di aver un brillante avvenire per il futuro.

E possiamo dire altrettanto della Kaulon Mixta, che è arrivata con un po’ di sorpresa ma soprattutto con merito alla final four. Il lavoro di qualità della società e del tecnico Ornella Cipolla sta dando i suoi frutti, nelle ultime settimane ha mostrato ottimi sviluppi, riuscendo a macinare gioco e intensità nel girone di ritorno in Serie D.

Ovviamente, le maggiori attese saranno per la finalissima, in programma domenica alle 16.30.