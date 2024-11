I giallorossi cercano il pokerissimo sul campo del Sora

Sul piatto ci sono punti pesanti. Un bottino che la Callipo Calabria non vuole certo lasciare al Sora, prossima avversaria dei vibonesi. Punti che i giallorossi dovranno, però, andare a conquistare su uno dei campi più difficili del campionato, in casa, appunto, della vicecapolista. La squadra di coach Luca Monti va a caccia della quinta vittoria consecutiva. Ma è in forma anche la Globo, formazione, che al pari dei calabresi ha raccolto ben quattordici punti nel girone di ritorno. Il trainer vibonese deve fare i conti con le precarie condizioni di capitan Forni rimasto ai box negli ultimi giorni per un dolore al collo. Qualora il centrale modenese fosse costretto ad alzare bandiera bianca, toccherà ad Alessandro Paoli prendere il suo posto, accanto a Luca Presta fresco di convocazione in Nazionale maggiore. Due i precedenti. Il primo risale al match di andata vinto dai laziali, il secondo è legato alla coppa Italia vinto dai tonni giallorossi. Dirigerà il match la coppia arbitrale composta dai signori Alessandro Cerra di Bologna, ed Eliana Cappelletti.