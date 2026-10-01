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Ambiente

Crisi della plastica prime ripercussioni nel cosentino

Comincia a ripercuotersi anche in Calabria la crisi nazionale delle attività di riciclo della plastica. In nove comuni del cosentino sospesa da due settimane la raccolta

1 ottobre, 2026
Società

Parte da Soverato il festival itinerante Kalipè

18 settembre 2026
Ore 12:31
Parte da Soverato il festival itinerante Kalipè
Ambiente

Eventi estremi, i dati: Calabria sempre più colpita

30 settembre 2026
Ore 12:00
Eventi estremi, i dati: Calabria sempre più colpita
Ambiente

Vibo, l'erosione costiera minaccia la linea ferroviaria

29 settembre 2026
Ore 17:47
Vibo, l'erosione costiera minaccia la linea ferroviaria
Ambiente

A Vibo Marina si vive con la paura di nuovi allagamenti

29 settembre 2026
Ore 17:42
A Vibo Marina si vive con la paura di nuovi allagamenti
Ambiente

Filmare festival, tra ambiente e didattica orientativa

26 settembre 2026
Ore 12:00
Filmare festival, tra ambiente e didattica orientativa
Ambiente

La facoltà di agraria punta a nuove figure innovative

23 settembre 2026
Ore 12:00
La facoltà di agraria punta a nuove figure innovative
Ambiente

Cambiamento climatico, ecco cosa ci aspetta

23 settembre 2026
Ore 10:47
Cambiamento climatico, ecco cosa ci aspetta
Ambiente

Roccella, al via un progetto di archeologia subacquea

20 settembre 2026
Ore 12:00
Roccella, al via un progetto di archeologia subacquea
Ambiente

Dalla Regione stop al fotovoltaico nei campi di grano

17 settembre 2026
Ore 12:00
Dalla Regione stop al fotovoltaico nei campi di grano
Ambiente

Cosenza, lavori sull'argine sei mesi dopo l'alluvione

17 settembre 2026
Ore 12:00
Cosenza, lavori sull'argine sei mesi dopo l'alluvione
Ambiente

Calabria, si spezza l'estate infinita

12 settembre 2026
Ore 12:00
Calabria, si spezza l'estate infinita
Ambiente

Calabria nella morsa dell'estate infinita

5 settembre 2026
Ore 10:49
Calabria nella morsa dell'estate infinita
Ambiente

Legambiente, mare monstrum: Calabria al quarto posto

3 settembre 2026
Ore 12:00
Legambiente, mare monstrum: Calabria al quarto posto
Ambiente

Il caldo africano ai titoli di coda: temperature giù

31 agosto 2026
Ore 11:56
Il caldo africano ai titoli di coda: temperature giù
Ambiente

A Scilla l'idea di un nuovo Parco marino regionale

26 agosto 2026
Ore 12:00
A Scilla l'idea di un nuovo Parco marino regionale
Ambiente

Vibo, associazioni e amministratori ripuliscono la Ss18

15 agosto 2026
Ore 12:00
Vibo, associazioni e amministratori ripuliscono la Ss18
Ambiente

Un'upupa ecologica sul lungomare di Reggio

15 agosto 2026
Ore 08:01
Un'upupa ecologica sul lungomare di Reggio
Ambiente

Turismo e sostenibilità, Mare dentro fa tappa a Tropea

13 agosto 2026
Ore 12:00
Turismo e sostenibilità, Mare dentro fa tappa a Tropea
Ambiente

Vibo, completato l'intervento sulla depurazione

12 agosto 2026
Ore 18:35
Vibo, completato l'intervento sulla depurazione
Ambiente

Premio Mare pulito, focus sulla tutela ambientale

9 agosto 2026
Ore 07:09
Premio Mare pulito, focus sulla tutela ambientale
Ambiente

8 agosto 2026, maltempo a Taverna (CZ)

8 agosto 2026
Ore 14:17
8 agosto 2026, maltempo a Taverna (CZ)

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