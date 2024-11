Ambiente

Emergenza rifiuti, l'assessore annuncia misure imminenti

Saranno adottate nella riunione di Giunta in programma questo pomeriggio misure urgenti per tamponare l'emergenza rifiuti che sta travolgendo la Calabria in piena stagione estiva. Lo ha annunciato l'assessore al ramo, Sergio De Caprio, nel corso di un confronto avvenuto stamani in Regione con la Comunità d' Ambito di Cosenza. Il presidente Manna ha partecipato da dimissionario e l'assessore ha rassicurato che il commissario ha già individuato un sito per la costituzione dell'ecodistretto.