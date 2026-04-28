Rifiuti inquinanti lungo le strade catanzaresi, al via le attività di bonifica
Proseguono le attività di bonifica ambientale lungo alcune arterie della provincia di Catanzaro, in particolare sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, sulla strada statale 280 dir e sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’. Le attività riguardano la pulizia di piazzole, pertinenze stradali e scarpate. Il personale Anas è impegnato nella gestione della viabilità per consentire gli interventi da parte della ditta incaricata nelle operazioni di bonifica. Nel corso delle operazioni sono stati raccolti e smaltiti ingenti quantitativi di pneumatici abbandonati, classificabili come rifiuti inquinanti.