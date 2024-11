Ambiente

Rinnovabili, in Calabria 189 richieste di nuovi impianti

Sono otto volte superiori ai target fissati dall'Unione europea le richieste di attivazioni di nuovi impianti ad energia rinnovabile in Calabria. Il dato emerge dall'ultimo report di Terna. Nella nostra regione vi sono 189 pratiche in itinere per nuove connessioni alla rete. Verso il sud Italia si spostano gli interessi delle multinazionali del green.