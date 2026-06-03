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Amendolara, la testimonianza del superstite

La terribile vicenda di Amendolara dove quattro migranti sono stati bruciati vivi all’interno di un’auto. Dal racconto di un testimone riuscito a fuggire emergono particolari agghiaccianti: sullo sfondo l’ombra del caporalato.

3 giugno, 2026
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amendolara · migranti
Politica

A Civita la manifestazione "Siamo tutti Tocci"

31 maggio 2026
Ore 11:26
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3 giugno 2026
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2 giugno 2026
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2 giugno 2026
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Terremoti in Calabria, una tragica storia secolare

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1 giugno 2026
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1 giugno 2026
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30 maggio 2026
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28 maggio 2026
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25 maggio 2026
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