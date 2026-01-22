Social
Ciclone Harry, le immagini girate dalla Guardia Costiera

L’eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone “Harry” ha interessato vaste aree del Sud Italia, colpendo in particolare Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Per fronteggiare le gravi criticità meteomarine, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha attivato un articolato dispositivo operativo, in coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e le Prefetture competenti.
Sono stati impiegati oltre 100 mezzi navali, terrestri e aerei e più di 450 uomini e donne, operativi senza soluzione di continuità per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e il presidio delle infrastrutture portuali. I Comandi territoriali hanno effettuato numerosi interventi e un costante pattugliamento di porti e litorali, verificando la sicurezza degli scali e i danni provocati dalle mareggiate.
Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela della vita in mare, con operazioni di rinforzo degli ormeggi, riorganizzazione degli accosti e messa in sicurezza di unità alla deriva, tra cui il salvataggio di un uomo e del figlio minore a Catania. L’attività ha riguardato anche la prevenzione ambientale e il monitoraggio dei rischi di inquinamento ed esondazione. Fondamentale il ruolo delle Sale Operative H24 e della componente aerea, con elicotteri impegnati in missioni di ricognizione sulle coste più colpite.

Cetraro, sette arresti per la latitanza di Luca Occhiuzzi

Ciclone, sopralluogo di Ciciliano a Catanzaro

Grecanica e Locride devastate: emergenza a Condofuri

Maltempo, il capo della Prociv in visita a Catanzaro

Il ciclone Harry devasta il lungomare di Davoli

Il ciclone Harry devasta Catanzaro: centinaia di persone evacuate (anche) grazie ai Carabinieri

Maltempo in Calabria, nel Crotonese porti dannegiati

Grecanica, inizia la conta dei danni dopo la notte più dura

Maltempo, nella Locride inizia la conta dei danni

Maltempo, Catanzaro prova a rialzarsi

Siderno, il sindaco Fragomeni: «Situazione critica»

Maltempo, il sopralluogo nell'area allagata

Maltempo, Catanzaro sott'acqua

Tirreno cosentino, vento forte e treni in ritardo

Cirò Marina, spaventosa mareggiata infrange le barriere del porto: ecco il VIDEO

Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare

Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.

21 gennaio 2026
Ore 10:07
Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare
I soccorsi dei vigili del fuoco a Catanzaro Lido

Il lungomare di Catanzaro Lido dopo la mareggiata di questa notte

Cirò Marina, le mareggiate mettono a dura prova lungomare e porto

Il ciclone Harry sferza la Sila grande

Mareggiate a Catanzaro Lido, quartiere

