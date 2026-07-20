Emergenza incendi, a Lamezia cittadini pompieri

Situazioni sempre più critiche sul territorio regionale, oggi a Lamezia Terme in particolare per via di un rogo che ha minacciato le abitazioni costringendo i cittadini a improvvisarsi pompieri insieme ai militari dell’Arma.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.