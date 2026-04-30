Flotilla, i militanti arrestati saranno liberati a ore

Cronaca

Apriamo con la cronaca, e con il nuovo caso internazionale che scuote l’Italia e l’Europa: sequestrate dall’esercito israeliano le imbarcazioni della Flotilla che stavano dirigendosi verso Gaza per consegnare viveri, medicine e materiali per la ricostruzione. Fra gli attivisti e le attiviste arrestate, anche alcuni dei presenti a Cetraro nei giorni scorsi. Condanna del Governo Meloni e del mondo politico tutto. E in Italia si mobilitano le piazze.