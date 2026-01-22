Grecanica e Locride devastate: emergenza a Condofuri
Dalla costa all’entroterra, l’Area Grecanica e la Locride fanno i conti con i danni del ciclone Harry. Lungomari devastati, stabilimenti balneari distrutti e collegamenti interrotti. Danni estesi anche per la cittadina di Condofuri.
Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.