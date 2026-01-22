Il ciclone Harry devasta Catanzaro: centinaia di persone evacuate (anche) grazie ai Carabinieri
I militari del Comando Provinciale di Catanzaro hanno impiegato decine di pattuglie lungo il litorale ionico e nell’entroterra per prestare soccorso alla popolazione. Centinaia le persone evacuate e numerosi gli interventi per danni causati da vento e mareggiata. Rafforzata la presenza tra Catanzaro Lido, Sellia Marina e Soverato, con servizi di assistenza, presidio delle aree alluvionate e controlli antisciacallaggio a tutela delle attività commerciali. I servizi proseguiranno fino al ritorno alla normalità.
Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.