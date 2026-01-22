Social
Il ciclone Harry devasta Catanzaro: centinaia di persone evacuate (anche) grazie ai Carabinieri

I militari del Comando Provinciale di Catanzaro hanno impiegato decine di pattuglie lungo il litorale ionico e nell’entroterra per prestare soccorso alla popolazione. Centinaia le persone evacuate e numerosi gli interventi per danni causati da vento e mareggiata. Rafforzata la presenza tra Catanzaro Lido, Sellia Marina e Soverato, con servizi di assistenza, presidio delle aree alluvionate e controlli antisciacallaggio a tutela delle attività commerciali. I servizi proseguiranno fino al ritorno alla normalità.

22 gennaio, 2026
Cronaca

Cetraro, sette arresti per la latitanza di Luca Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 13:18
Cetraro, sette arresti per la latitanza di Luca Occhiuzzi
Cronaca

Grecanica e Locride devastate: emergenza a Condofuri

22 gennaio 2026
Ore 12:55
Grecanica e Locride devastate: emergenza a Condofuri
Cronaca

Maltempo, il capo della Prociv in visita a Catanzaro

22 gennaio 2026
Ore 12:52
Maltempo, il capo della Prociv in visita a Catanzaro
Cronaca

Il ciclone Harry devasta il lungomare di Davoli

22 gennaio 2026
Ore 12:44
Il ciclone Harry devasta il lungomare di Davoli
Cronaca

Maltempo in Calabria, nel Crotonese porti dannegiati

21 gennaio 2026
Ore 20:46
Maltempo in Calabria, nel Crotonese porti dannegiati
Cronaca

Grecanica, inizia la conta dei danni dopo la notte più dura

21 gennaio 2026
Ore 20:45
Grecanica, inizia la conta dei danni dopo la notte più dura
Cronaca

Maltempo, nella Locride inizia la conta dei danni

21 gennaio 2026
Ore 20:42
Maltempo, nella Locride inizia la conta dei danni
Cronaca

Maltempo, Catanzaro prova a rialzarsi

21 gennaio 2026
Ore 20:41
Maltempo, Catanzaro prova a rialzarsi
Cronaca

Siderno, il sindaco Fragomeni: «Situazione critica»

21 gennaio 2026
Ore 13:25
Siderno, il sindaco Fragomeni: «Situazione critica»
Cronaca

Maltempo, il sopralluogo nell'area allagata

21 gennaio 2026
Ore 13:23
Maltempo, il sopralluogo nell'area allagata
Cronaca

Maltempo, Catanzaro sott'acqua

21 gennaio 2026
Ore 13:20
Maltempo, Catanzaro sott'acqua
Cronaca

Tirreno cosentino, vento forte e treni in ritardo

21 gennaio 2026
Ore 13:15
Tirreno cosentino, vento forte e treni in ritardo
Cronaca

Cirò Marina, spaventosa mareggiata infrange le barriere del porto: ecco il VIDEO

21 gennaio 2026
Ore 12:30
Cirò Marina, spaventosa mareggiata infrange le barriere del porto: ecco il VIDEO
Cronaca

Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare

Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.

21 gennaio 2026
Ore 10:07
Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare
Cronaca

I soccorsi dei vigili del fuoco a Catanzaro Lido

21 gennaio 2026
Ore 09:57
I soccorsi dei vigili del fuoco a Catanzaro Lido
Cronaca

Il lungomare di Catanzaro Lido dopo la mareggiata di questa notte

21 gennaio 2026
Ore 09:30
Il lungomare di Catanzaro Lido dopo la mareggiata di questa notte
Cronaca

Cirò Marina, le mareggiate mettono a dura prova lungomare e porto

21 gennaio 2026
Ore 08:43
Cirò Marina, le mareggiate mettono a dura prova lungomare e porto
Cronaca

Il ciclone Harry sferza la Sila grande

21 gennaio 2026
Ore 07:36
Il ciclone Harry sferza la Sila grande
Cronaca

Mareggiate a Catanzaro Lido, quartiere

21 gennaio 2026
Ore 06:58
Mareggiate a Catanzaro Lido, quartiere
Cronaca

Scoperto arsenale in Aspromonte

21 gennaio 2026
Ore 06:32
Scoperto arsenale in Aspromonte
Cronaca

Il ciclone Harry si abbatte su Catanzaro Lido

21 gennaio 2026
Ore 06:29
Il ciclone Harry si abbatte su Catanzaro Lido

