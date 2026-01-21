Social
Il ciclone Harry sferza la Sila grande

Le previsioni meteo sono state tutte confermate. Il ciclone Harry si è abbattuto sull’altopiano silano, portando con sé nevicate abbondanti e raffiche di vento vicine ai 100 km-h. Una vera e propria tempesta di neve ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri San Giovanni in Fiore con le strade che in pochi minuti si sono imbiancate. Mezzi al lavoro per interventi sulla viabilità pubblica con il sindaco facente funzione Claudia Loria che ha firmato un ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Spettacolare l’ambiente lungo la statale 107”Silana-Crotonese” completamente innevata con i dipendenti dell’Anas al lavoro per rimuovere alcuni abeti caduti lungo l’importante  arteria stradale.

