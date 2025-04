Cronaca

Il sindaco di Limbadi: «Delusi per assenza Meloni»

È saltata la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per oggi nella nostra regione. Con una nota ufficiale, Palazzo Chigi, ha reso noto che la premier è stata trattenuta a Roma per un focus sulle azioni da intraprendere in seguito al varo dei dazi da parte del presidente americano Trump. Meloni non andrà dunque a Limbadi dove era attesa per l’inaugurazione della nuova Stazione dei carabinieri. La cerimonia si svolgerà comunque alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi