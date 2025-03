Cronaca

Il Vibonese frana, strade chiuse e disagi ovunque

Le abbondanti precipitazioni cadute in questi giorni hanno messo in evidenza la fragilità del territorio calabrese, in particolare nella provincia di Vibo Valentia. Numerosi gli episodi di frane e smottamenti con conseguenti difficoltà per il traffico veicolare. Pericolo isolamento per il capoluogo e altri centri.