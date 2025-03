Cronaca

Incendio a Gizzeria, cumuli di plastica in fiamme

Grosso incendio partito nella prima serata di ieri nel piazzale esterno di una struttura appartenente a una ditta operante nel settore dello smaltimento di rifiuti solidi urbani a Gizzeria, in fiamme cumuli di plastica. Vigili del fuoco al lavoro per ore per domare il rogo.