Cronaca

'Ndrangheta, arrestato il latitante Federico Starnone: ecco il video

Il latitante Federico Starnone, originario della Locride, è stato arrestato ieri in un quartiere di lusso a Bogotà. Secondo le autorità, Starnone, 46 anni, agiva come intermediario tra 'ndrangheta di Platì e reti di narcotraffico in Colombia ed Ecuador per inviare cocaina verso l’Europa. «Fedi» coordinava operazioni con reti criminali del Cono Sud e della regione andina, tra cui il Clan del Golfo in Colombia, Los Choneros in Ecuador e il Pcc in Brasile. Utilizzava (anche) container di frutta come copertura per l’invio di cocaina da Colombia, Ecuador, Costa Rica e Brasile con destinazione Italia. Era ricercato in 196 Paesi con una red notice dell’Interpol. È accusato di traffico internazionale di droga.