Maltempo, Catanzaro prova a rialzarsi

L’emergenza maltempo ancora in primo piano in Calabria. Dopo le violente mareggiate della notte, a Catanzaro si torna lentamente e faticosamente alla normalità. Resta la disperazione dei commercianti che hanno subito ingenti danni e le testimonianze dei cittadini rimasti bloccati per ore nelle proprie abitazioni.

21 gennaio, 2026
maltempo calabria · Catanzaro
Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.

