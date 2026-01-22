Maltempo, il capo della Prociv in visita a Catanzaro
Le aree colpite dalle violenti mareggiate della scorsa notte sono state visitate dal capo del dipartimento di Protezione civile Fabio Ciciliano, questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Catanzaro, nella zona del lungomare rimasta allagata.
Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.