Cronaca

Mileto, il blitz criminale al piccolo negozio di rivendita h24

Pochi secondi di devastazione, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, raccontano tutta l’arroganza di un’azione criminale. Due individui incappucciati fanno irruzione in un negozio H24 appena inaugurato a Vibo Valentia e, armati di martello, distruggono i distributori automatici sotto gli occhi elettronici delle telecamere. L’imprenditore Gregorio Galati, vittima dell’intimidazione, non si lascia intimidire: ha già denunciato l’accaduto e annuncia la riapertura. "Non mi fermo", dichiara. Un gesto vile che non piega la voglia di legalità e lavoro.