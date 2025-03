Cronaca

Sciame sismico, vertice in Prefettura

Un vertice in prefettura a Catanzaro è stato convocato questo pomeriggio per fare il punto sulle azioni da intraprendere in relazione allo sciame sismico che in questi giorni sta interessando i comuni dell'Istmo catanzarese. Emersa la necessità di aggiornare le pianificazioni di protezione civile e di non creare allarmismi