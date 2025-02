Cronaca

Tar Calabria: aumentano i ricorsi ma personale ridotto

Si è tenuta stamane, a Catanzaro, la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar della Calabria. Nella relazione del presidente Mastrandrea, l’allarme per l’aumento del contenzioso e dell'arretrato. Crescono i ricorsi in materia ambientale e sanitario mentre la Calabria è seconda in Italia per le interdittive antimafia