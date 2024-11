Cultura

Gli eroi a quattro zampe si addestrano nelle acque di Vibo Marina

A Vibo Marina, per due giorni, cinque eroi a quattro zampe, provenienti da diverse regioni italiane, sono protagonisti di una spettacolare esercitazione di salvataggio in mare. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con Guardia costiera, Protezione civile, Coni e soprattutto volontari.