Alta distilleria, la Calabria vola in Uzbekistan

Un'azienda calabrese specializzata in produzione di liquori ha avviato una collaborazione con l'Uzbekistan per la realizzazione di un progetto di respiro internazionale.

4 gennaio, 2026
