Economia e Lavoro

Assunzioni nella scuola, oltre mille in Calabria

Nuove assunzioni all'orizzonte per l'anno scolastico 2025/2026. Il Governo ha deliberato l'assunzione di 48mila docenti per colmare i vuoti d'organico. In Calabria le nuove immissioni saranno oltre mille ma non mancano le critiche dei sindacati che sollevano dubbi sulle modalità di reclutamento