Baker hughes: il sindaco di Gioia Tauro rilancia

Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, invita istituzioni e comunità a riprendere il dialogo dopo la rinuncia di Baker Hughes al progetto sul porto di Corigliano-Rossano. 

10 settembre, 2025
Baker Hughes · Gioia tauro
