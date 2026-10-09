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Economia e Lavoro

Caro carburanti, i trattori arrivano a Cosenza

Oltre alla manifestazione nazionale di domani, questo pomeriggio a Cosenza il collettivo la Base ha richiamato gli agricoltori in protesta in Piazza Europa

9 ottobre, 2026
Tag
protesta agricoltori · caro carburanti · cosenza
Società

Aeroporti, a settembre crescono ancora gli arrivi

7 ottobre 2026
Ore 12:38
Aeroporti, a settembre crescono ancora gli arrivi
Economia e Lavoro

Gallo sulle proteste: "Cercheremo di smuovere l'UE"

9 ottobre 2026
Ore 19:00
Gallo sulle proteste: \"Cercheremo di smuovere l'UE\"
Economia e Lavoro

Caro carburanti, in Calabria non si placa la rabbia

9 ottobre 2026
Ore 12:28
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Economia e Lavoro

Verbicaro, pronta la variante della sp5

8 ottobre 2026
Ore 12:00
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Reggio, da Messina all'aeroporto direttamente via mare

8 ottobre 2026
Ore 12:00
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Caro gasolio, agricoltori in protesta a Lamezia Terme

7 ottobre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

Sistema portuale dello stretto connessioni e strategie

7 ottobre 2026
Ore 15:05
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Caro carburanti, le voci dei manifestanti

7 ottobre 2026
Ore 10:47
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Economia e Lavoro

Tetto ai carburanti, pompe bianche in difficoltà

5 ottobre 2026
Ore 12:02
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Alla Cittadella la mobilitazione degli autotrasportatori

5 ottobre 2026
Ore 11:59
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Economia e Lavoro

Verbicaro Wine Festival, la prima edizione

5 ottobre 2026
Ore 11:56
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Economia e Lavoro

Cosenza, tutti i lavoratori ex Amaco assunti in Cometra

5 ottobre 2026
Ore 11:54
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Economia e Lavoro

Caro vita, sciolto il presidio sulla Statale 106 a Davoli

4 ottobre 2026
Ore 10:11
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, Occhiuto: «Dalla regione 15 milioni»

4 ottobre 2026
Ore 10:11
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, venti di protesta sulla Calabria

4 ottobre 2026
Ore 10:09
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Un mattatoio per creare lavoro a Nairobi

4 ottobre 2026
Ore 10:08
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Economia e Lavoro

Calabria straordinaria al salone nautico di Genova

3 ottobre 2026
Ore 12:37
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Economia e Lavoro

Cpi, in trecento per il recruting di Grimaldi lines

3 ottobre 2026
Ore 12:35
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Caro carburanti, in piazza anche l'autotrasporto

3 ottobre 2026
Ore 12:33
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Economia e Lavoro

Istituzioni a confronto alla Academy Olivo in Campo

2 ottobre 2026
Ore 19:00
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Cosenza, mobilitazione di piazza contro il caro vita

2 ottobre 2026
Ore 11:57
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