Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Cirò Wine Festival, fest...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro
Cirò Wine Festival, festeggiato il traguardo storico della Docg

Festeggiato alla decima edizione del Cirò Wine Festival il traguardo storico della DOCG per il Cirò classico.

12 agosto, 2025
Tag
vino ciro · ciro
Economia e Lavoro

Presenze in calo a luglio, l'accusa agli stabilimenti

12 agosto 2025
Ore 12:28
Presenze in calo a luglio, l'accusa agli stabilimenti
Economia e Lavoro

Dazi, Ferrara: «Occhio alla svalutazione del dollaro»

8 agosto 2025
Ore 12:33
Dazi, Ferrara: «Occhio alla svalutazione del dollaro»
Economia e Lavoro

Crollo del prezzi, nel Crotonese si trinciano le angurie

8 agosto 2025
Ore 12:32
Crollo del prezzi, nel Crotonese si trinciano le angurie
Economia e Lavoro

Morti sul lavoro, Catanzaro terza in Italia

7 agosto 2025
Ore 12:19
Morti sul lavoro, Catanzaro terza in Italia
Economia e Lavoro

Caro prezzi, moratoria sull'aumento del costo dei biglietti

6 agosto 2025
Ore 12:42
Caro prezzi, moratoria sull'aumento del costo dei biglietti
Economia e Lavoro

Tirocinanti, in 1.765 verso la stabilizzazione

5 agosto 2025
Ore 12:29
Tirocinanti, in 1.765 verso la stabilizzazione
Economia e Lavoro

Orientarsi al lavoro, focus promosso da Uil Calabria

3 agosto 2025
Ore 17:19
Orientarsi al lavoro, focus promosso da Uil Calabria
Economia e Lavoro

Vertenza Almaviva, Regione Calabria assente ai colloqui

3 agosto 2025
Ore 17:05
Vertenza Almaviva, Regione Calabria assente ai colloqui
Economia e Lavoro

Comalca di Catanzaro, monta la protesta dei grossisti

1 agosto 2025
Ore 19:16
Comalca di Catanzaro, monta la protesta dei grossisti
Economia e Lavoro

"Spighe verdi", Sellia Marina tra le new entry

1 agosto 2025
Ore 12:34
\"Spighe verdi\", Sellia Marina tra le new entry
Economia e Lavoro

Scuola immissioni in ruolo docenti nel caos

31 luglio 2025
Ore 12:26
Scuola immissioni in ruolo docenti nel caos
Economia e Lavoro 

Intervista ad Alessandro Crocco

29 luglio 2025
Ore 13:49
Intervista ad Alessandro Crocco
Economia e Lavoro

Tirocinanti, il malcontento dei sindaci

29 luglio 2025
Ore 12:30
Tirocinanti, il malcontento dei sindaci
Economia e Lavoro

Taglio pac, a rischio 65mila aziende agricole

28 luglio 2025
Ore 10:31
Taglio pac, a rischio 65mila aziende agricole
Economia e Lavoro

Tirocinanti, la Regione aumenta la dotazione finanziaria

25 luglio 2025
Ore 11:45
Tirocinanti, la Regione aumenta la dotazione finanziaria
Economia e Lavoro

Agroalimentare, ecco la campagna dei diritti della Uil

24 luglio 2025
Ore 19:58
Agroalimentare, ecco la campagna dei diritti della Uil
Economia e Lavoro

Vinitaly and the city, le voci dei protagonisti

23 luglio 2025
Ore 09:43
Vinitaly and the city, le voci dei protagonisti
Economia e Lavoro

A Belvedere Marittimo è nata la Gamian Consulting

22 luglio 2025
Ore 12:20
A Belvedere Marittimo è nata la Gamian Consulting
Economia e Lavoro

La proposta di legge del Pd per assumere 2200 forestali

22 luglio 2025
Ore 12:09
La proposta di legge del Pd per assumere 2200 forestali
Economia e Lavoro

Vinitaly and the City, un successo di pubblico

21 luglio 2025
Ore 17:45
Vinitaly and the City, un successo di pubblico
Economia e Lavoro

Assunzioni nella scuola, oltre mille in Calabria

21 luglio 2025
Ore 12:21
Assunzioni nella scuola, oltre mille in Calabria
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Arberia News - 05-08-2025

Arberia News - 05-08-2025

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy