Economia e Lavoro

Corigliano e Gioia Tauro guardano al futuro dei porti

A Schiavonea si è tenuto un incontro sul futuro del porto di Corigliano-Rossano. Presenti istituzioni, operatori e comitati, con la partecipazione dei sindaci di Gioia Tauro e Corigliano-Rossano.