Economia e Lavoro

Corigliano Rossano, il rilancio secondo Colosimo

Antonello Colosimo, presidente della corte dei conti in Umbria, originario di Corigliano Rossano, invita a investire su porto, aeroporto e ferrovia, promuovendo uno sviluppo sostenibile per rilanciare la città nella provincia di Cosenza e in Calabria.